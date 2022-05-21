В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Прогноз погоды: Синоптики пообещали москвичам солнце 21 мая

Вечерняя Москва

В субботу, 21 мая, столичный регион будет находиться под влиянием северного антициклона, ожидается сухая и солнечная погода.

Синоптики сообщили о сухой и солнечной погоде в Москве 21 мая
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 15–17 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 12–17 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что кислородный режим в Москве благоприятный, в утренние часы содержание кислорода в приземном слое воздуха выше климатических значений. Такая погода не является нагрузкой для организма, у метеозависимых людей реже развиваются симптомы недомогания и обострения хронических недугов.

Комфортная погода позволяет больше времени бывать на свежем воздухе, что благоприятно влияет на сосудистый тонус, улучшает общее самочувствие и настроение, насыщает организм кислородом.

Синоптик Марина Макарова пообещала москвичам потепление на следующей неделе. Оно начнется со вторника, 24 мая. К четвергу, 26 мая, температура днем будет подниматься до плюс 23 градусов.

Новости Москвы,Погода,Марина Макарова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители