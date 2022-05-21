В Москве пройдет весенний велофестиваль

Московский весенний велофестиваль пройдет 21 мая на Садовом кольце впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса. Гостей ждет велопрогулка и насыщенная культурная программа.

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"21 мая состоится первый в этом году городской велосипедный праздник - Московский весенний велофестиваль. Весенний заезд самый массовый по количеству участников - в стартовом городке собирается несколько десятков тысяч велолюбителей", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Стар весенней велопрогулке по перекрытому Садовому кольцу дадут в 13:00. При этом сбор участников начнется в 12:00 на Проспекте Сахарова со стороны улицы Маши Порываевой. Здесь же откроется фестивальный городок с активностями. Гостей ожидает выставка ретровелосипедов из коллекции Музея транспорта Москвы, фотозоны, выступление ансамблей, турниры по воркауту и граффити, танцевальное шоу, детская площадка с беговелами, мастер-классы по изготовлению игрушек и воздушных шаров, а также фудкорт и дегустация энергетических безалкогольных напитков.

Кроме того, подготовить велосипед к заезду можно будет в мастерской партнера Pro-Bike. Не имеющие собственного велосипеда участники смогут воспользоваться системой общегородского велопроката.