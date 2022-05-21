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58 минут назад

Россияне вспомнили старые названия станций московского метро

Мослентаиещё 4

Россияне вспомнили старые названия станций московского метро. Об их переименовании пользователи рассказали в группе «ВКонтакте» MOSCOW XXI.

Россияне вспомнили старые названия станций московского метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фолловеры вспомнили, что раньше станция метро «Партизанская» называлась «Измайловским Парком», «Китай-город» был «Площадью Ногина», «Сухаревская» называлась «Колхозной», а «Театральная» — «Площадью Свердлова».

Кроме того, станция метро «Алексеевская» носила название «Щербаковская», «Автозаводская» была «Заводом имени Сталина», а «Воробьевы горы» — «Ленинскими горами», поделились знаниями жители столицы.

Ранее в Москве обнаружили поглощенную вокзалом станцию метро «Павелецкая».

Новости Москвы,Общество,Павелецкий вокзал,
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