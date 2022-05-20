Началось благоустройство территории детской поликлиники в Кунцево

«Начались работы по благоустройству территории детской поликлиники 320 посещений в смену в районе Кунцево по адресу ул. Академика Павлова, вл. 40. Здесь оборудуют детскую игровую площадку, велопарковку, зону ожидания с тентами, высадят газоны и кустарники. Для сотрудников и посетителей появится парковка. Общий процент строительной готовности медицинского учреждения составляет 88%. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова .

Как уточняется, застройщиком выступает АНО «РСИ». Поликлиника возводится в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник «Московский стандарт +». Композиция фасадов поликлиники также будет выполнена с учетом единой концепции, разработанной для нового стандарта. В здании медицинского учреждения разместятся зона врачей педиатрического отделения, отдельная зона вакцино-профилактики, кабинет здорового ребенка и кормления детей, зоны врачей специалистов, зона функциональной диагностики и зона реабилитации. Для пациентов создадут зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами. Также оборудуют специальные детские уголки. Вход в поликлинику с детьми, имеющих симптомы инфекционных заболеваний, организуется через приемно-смотровой бокс, который оборудован для приема детей на колясках.