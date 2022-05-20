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55 минут назад

В РПЦ обратились к москвичам с просьбой пожертвовать продукты питания для беженцев

ТАСС

Продуктовые запасы в церковном штабе помощи беженцам в Москве почти закончились, при этом поток нуждающихся не заканчивается, в связи с чем в церкви призвали неравнодушных граждан вновь пожертвовать продукты питания. Об этом говорится в сообщении Синодального отдела Московского патриархата по благотворительности.

РПЦ просит москвичей пожертвовать продукты для беженцев
Фото: ТАССТАСС

"Наши продуктовые запасы почти иссякли, а люди приходят каждый день. Когда мы объявили первый сбор, то на него откликнулось много людей. Нам приносили продукты, предметы первой необходимости. Сейчас число жертвователей значительно сократилось, а поток беженцев не заканчивается. Поэтому мы снова просим поддержать работу штаба продуктами питания", - рассказала координатор церковного штаба адресной помощи в столице Нина Миловидова, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Как уточнили в синодальном отделе, в первую очередь беженцам нужны макароны, крупы, консервы, сахар, подсолнечное масло и детское питание.

"Ежедневно в штаб за помощью обращаются до 300 человек. Каждая семья получает продуктовый набор", - отмечается в сообщении.

Полный список продуктов, которые можно передать для нуждающихся, размещен на сайте Синодального отдела по благотворительности. Продукты можно приносить как лично, так и оплатив онлайн-доставку в центр сбора гуманитарной помощи по адресу: город Москва, Кадашевский тупик.

Церковный штаб помощи беженцам в Москве открылся 5 марта этого года, его работу организовал синодальный отдел. За три месяца помощь в нем получили более 5 тыс. беженцев. В центре можно получить продукты, одежду, обувь, юридическую консультацию, помощь с оформлением пособий и документов, размещением и трудоустройством, психологическую поддержку.

Новости Москвы,РПЦ,
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