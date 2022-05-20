РПЦ просит москвичей пожертвовать продукты для беженцев

"Наши продуктовые запасы почти иссякли, а люди приходят каждый день. Когда мы объявили первый сбор, то на него откликнулось много людей. Нам приносили продукты, предметы первой необходимости. Сейчас число жертвователей значительно сократилось, а поток беженцев не заканчивается. Поэтому мы снова просим поддержать работу штаба продуктами питания", - рассказала координатор церковного штаба адресной помощи в столице Нина Миловидова, слова которой приводятся в пресс-релизе.