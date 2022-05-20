Москвичам рассказали о строительстве МЦД-4

Четвертое направление Московских центральных диаметров (МЦД) является самым масштабным из диаметров и по пассажиропотоку. Об этом в пятницу, 20 мая, рассказал мэр города Сергей Собянин.

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МЦД-4 «Киевско-Горьковский» пройдет через всю столицу с запада на восток и соединит семь центральных московских вокзалов. Кроме того, диаметр улучшит транспортную доступность более 20 районов Москвы и 4 подмосковных городов.

— Для запуска D4 надо соединить в один диаметр радиальные ж/д направления. Сейчас идёт строительство соединительной линии между Киевским и Белорусским направлениями, — отметил Собянин.

Также необходимо построить и реконструировать станции: 11 уже открыли для пассажиров, а реконструкцию Мещерской, Переделкино, Лесного городка и Очаково планируется завершить в текущем году.

Отмечается, что пассажиры смогут пересесть на метро, МЦК и другие диаметры с 18 из 39 станций. Кроме того, билетную систему московского транспорта запустят на Киевском и Горьковском направлениях. При этом поездка станет дешевле, а пересадка на метро и МЦК бесплатной по единой городской карте «Тройка», пишет мэр города в своем Telegram-канале.