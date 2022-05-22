В Москве начались работы по благоустройству дворов

Работы по благоустройству дворовых территорий стартовали во всех округах Москвы, заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Всего в этом году приведем в порядок 2,3 тысячи дворов общей площадью около 1,8 тысячи гектаров. Проекты разрабатываются с учетом пожеланий горожан, чаще всего поступают просьбы добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки", – сказал он.

В мэрии отметили, в период с 2011 по 2016 год все столичные дворы, которых насчитывается более 24 тысяч, были приведены в порядок по единому стандарту. Однако со временем запросы жителей к их устройству изменились. В частности, повысились требования к обустройству детских площадок, а также все больше москвичей хочет заниматься спортом и отдыхать рядом со своими домами.

"Поэтому по истечении межремонтных сроков дворы обновляют и трансформируют с учетом пожеланий москвичей. Во время благоустройства прокладываются дорожки и тропинки, меняется асфальт в междворовых проездах, ремонтируются и оборудуются детские и спортивные площадки. Также во дворах появляются удобные скамейки и новые фонари с энергосберегающими лампами", – говорится в материале.

Также специалисты проводят дополнительное озеленение дворов, оборудуют спортивные поля, площадки для воркаута и устанавливают столы для пинг-понга.

Ранее работы по благоустройству начались в Басманном районе столицы. Они ведутся на Спартаковской, Старой и Новой Басманной улицах, в ближайшее время начнутся на улицах Бакунинской, Александра Лукьянова, в Красноворотском и Елоховском проездах, Плетешковском переулке и Басманном тупике.