В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
46 минут назад

В Москве начались работы по благоустройству дворов

Москва24иещё 6

Работы по благоустройству дворовых территорий стартовали во всех округах Москвы, заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В Москве начались работы по благоустройству дворов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самаринпортал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Всего в этом году приведем в порядок 2,3 тысячи дворов общей площадью около 1,8 тысячи гектаров. Проекты разрабатываются с учетом пожеланий горожан, чаще всего поступают просьбы добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки", – сказал он.

В мэрии отметили, в период с 2011 по 2016 год все столичные дворы, которых насчитывается более 24 тысяч, были приведены в порядок по единому стандарту. Однако со временем запросы жителей к их устройству изменились. В частности, повысились требования к обустройству детских площадок, а также все больше москвичей хочет заниматься спортом и отдыхать рядом со своими домами.

"Поэтому по истечении межремонтных сроков дворы обновляют и трансформируют с учетом пожеланий москвичей. Во время благоустройства прокладываются дорожки и тропинки, меняется асфальт в междворовых проездах, ремонтируются и оборудуются детские и спортивные площадки. Также во дворах появляются удобные скамейки и новые фонари с энергосберегающими лампами", – говорится в материале.

Также специалисты проводят дополнительное озеленение дворов, оборудуют спортивные поля, площадки для воркаута и устанавливают столы для пинг-понга.

Ранее работы по благоустройству начались в Басманном районе столицы. Они ведутся на Спартаковской, Старой и Новой Басманной улицах, в ближайшее время начнутся на улицах Бакунинской, Александра Лукьянова, в Красноворотском и Елоховском проездах, Плетешковском переулке и Басманном тупике.

Предполагается, что в районе появятся парковочные зоны, около 30 современных остановочных павильонов, скамейки и урны, новые фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами. Также планируется высадить около 150 деревьев и 1,2 тысячи кустарников.

Новости Москвы,Петр Бирюков,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители