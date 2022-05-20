Прибрежная роща появится в районе Дорогомилово на западе Москвы

В столичном районе Дорогомилово у нового высотного жилого комплекса появится прибрежная роща. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

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Отмечается, что территория проекта будет благоустроена в рамках городской программы на участке от Филевского парка до театра «Мастерская Петра Фоменко» и поддержит основную идею расположенной поблизости набережной — «Городские джунгли».

— По замыслу авторов, роща возле ЖК станет концептуальным продолжением городского благоустройства и создаст иллюзию естественного природного оазиса в большом мегаполисе. Здесь планируют высадить крупномерные деревья, а также кустарники и лианы. Также будут сделаны дорожки для прогулок и организованы места для отдыха, — рассказал Кузнецов.

На территории возле ЖК, открытой для всех горожан, будут высажены дубы, конские каштаны, серебристые клены, а также кустарники и лианы. Кроме того будут вымощены дорожки для прогулок и организованы места для отдыха.

В непосредственной близости от жилого комплекса расположен участок набережной Москвы-реки — от Филевского парка до театра «Мастерская Петра Фоменко». По словам главного архитектора столицы, здесь создадут продольную вело-пешеходную связь с якорными точками притяжения и «диким» озеленением, а у воды сделают амфитеатр, рассчитанный на 200 человек, где можно будет проводить концерты, спектакли и фотосессии.