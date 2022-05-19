Собянин пригласил москвичей на весенний велофестиваль

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил жителям столицы о Весеннем велофестивале. Он пройдет уже в эту субботу, 21 мая. Соответствующий пост Собянин опубликовал в своем Telegram-канале.

«Это большой праздник в поддержку велосипедной культуры и здорового образа жизни. В программе — гонка для спортсменов-любителей и велопрогулка для всех желающих. Велосипедисты стартуют от проспекта Академика Сахарова и проедут 16 км по Садовому кольцу. Присоединяйтесь», — написал мэр Москвы.

Напомним, что заезд стартует в 13:00. При этом стартовый городок с различными мероприятия начнет работу с 12:00 и продолжит до 16:00. Гостей фестиваля ждут выставка ретровелосипедов из коллекции Музея транспорта Москвы, выступление ансамблей, турниры по воркауту и граффити, мастер-классы по изготовлению игрушек и воздушных шаров, фуд-корт и другое.