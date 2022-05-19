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8 минут назад

Собянин пригласил москвичей на весенний велофестиваль

Елена Прошина

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил жителям столицы о Весеннем велофестивале. Он пройдет уже в эту субботу, 21 мая. Соответствующий пост Собянин опубликовал в своем Telegram-канале.

Собянин пригласил москвичей на весенний велофестиваль
Фото: Телеграм-канал Мэр Москвы Сергей СобянинТелеграм-канал Мэр Москвы Сергей Собянин

«Это большой праздник в поддержку велосипедной культуры и здорового образа жизни. В программе — гонка для спортсменов-любителей и велопрогулка для всех желающих. Велосипедисты стартуют от проспекта Академика Сахарова и проедут 16 км по Садовому кольцу. Присоединяйтесь», — написал мэр Москвы.

Напомним, что заезд стартует в 13:00. При этом стартовый городок с различными мероприятия начнет работу с 12:00 и продолжит до 16:00. Гостей фестиваля ждут выставка ретровелосипедов из коллекции Музея транспорта Москвы, выступление ансамблей, турниры по воркауту и граффити, мастер-классы по изготовлению игрушек и воздушных шаров, фуд-корт и другое.

В связи с проведение мероприятия в столице перекроют движение транспорта на проспекте Академика Сахарова, Садовом кольце, улицах Маши Порываевой, Каланчевской и Мясницкой.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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