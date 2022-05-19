В Москве проверят 13 водоемов перед началом купального сезона

В госучреждении отметили, что проверка пройдет в три этапа. Первый и второй завершились в апреле и мае. Во время них специалисты выполнили предварительные работы по обследованию и очистке дна от бытового и природного мусора и повторно очистили дно водоемов. Еще раз обследование дна планируют провести в июле.