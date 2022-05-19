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31 минуту назад

В Москве проверят 13 зон отдыха перед купальным сезоном

Елена Прошина

Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах проведут тщательное обследование дна водоемов в 13 зонах отдыха в Москве перед началом ежегодного купального сезона.

В Москве проверят 13 водоемов перед началом купального сезона
Фото: Городское хозяйство МосквыГородское хозяйство Москвы

Об этом в своем Telegram-канале сообщает Комплекс городского хозяйства столицы.

В госучреждении отметили, что проверка пройдет в три этапа. Первый и второй завершились в апреле и мае. Во время них специалисты выполнили предварительные работы по обследованию и очистке дна от бытового и природного мусора и повторно очистили дно водоемов. Еще раз обследование дна планируют провести в июле.

На последнем этапе специалисты Роспотребнадзора проведут отбор и изучение проб воды и песка. Полученные данные послужат поводом к принятию решения о разрешении купания в том или ином водоеме.

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