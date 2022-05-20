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1 час назад

В Москве увековечили память звезды знаменитого фильма «Офицеры»

Мослентаиещё 4

В Москве увековечили память звезды знаменитого фильма «Офицеры». Мемориальную доску установили народному артисту РСФСР Георгию Юматову, передает пресс-служба мэрии города.

В Москве увековечили память звезды знаменитого фильма «Офицеры»
Фото: Сайт мэра МосквыСайт мэра Москвы

Сообщается, что мемориал открылся в доме на Черняховской улице, где артист прожил почти 40 лет с 1958 по 1997 год. В церемонии приняли участие представители кинематографического и театрального сообщества, средств массовой информации, коллеги и родственники артиста.

Авторы памятной доски — скульптор Андрей Балашов и архитектор Георгий Бутикашвили. Она изготовлена из бронзы. На мемориальной доске находится барельефное изображение Георгия Юматова и шрифтовая композиция.

Ранее в сети возмутились переносом памятника Пушкину.

Новости Москвы,Андрей Балашов,Георгий Юматов,
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