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1 час назад

Московский зоопарк выпустил в город дюжину рукокрылых

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Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала в своем Телеграм-канале о дюжине рукокрылых, которые сотрудники учреждения выпустили в город.

Московский зоопарк выпустил в город дюжину рукокрылых
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»

«Рады сообщить, что мы выпустили в природу еще 12 летучих мышей, ранее поступивших в наш Центр реабилитации рукокрылых», — написала она.

Акулова отметила, что в центр попадают мыши, которые были травмированы или просто не нашли место удачной зимовки. С 1 сентября прошлого года сотрудники зоопарка приютили 265 мышей. Большинство из них относятся к разновидности двухцветный кожан — их насчитывается порядка 95 процентов от общего числа. Также встречались и другие виды: рыжая вечерница, лесной нетопырь, бурый ушан, ночница Брандта, нетопырь Куля, поздний кожан.

Всех летучих мышей осенью помещают в специальные комнаты для спячки. После пробуждения, по словам генерального директора, животным дают необходимый курс витаминов, откармливают, смотрят, как они летают, окольцовывают и при подходящей погоде выпускают территориально примерно там, где они были обнаружены.

Ранее трехмерный тигр над входом в Московский зоопарк попал на видео. На башне транслируются ролики о редких и исчезающих животных: помимо амурского тигра, показывают белого медведя, манула и большую панду.

Новости Москвы,Светлана Акулова,
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