Москвичам рассказали о возможности павильонов «Здоровая Москва»

«Прохождение обследования основных органов и систем раз в год должно быть трендом для каждого человека. Это уход за собой и внимание к своему здоровью. Для этого нужен полис ОМС и примерно час свободного времени. В павильоне «Здоровая Москва», особенно лица, которые перенесли коронавирусную инфекцию, могут получить исчерпывающую информацию о состоянии своего здоровья благодаря тому, что у них возьмут кровь на те показатели, которые не входят в общую диспансеризацию. Они входят в углубленную для оценки состояния щитовидной железы, почек, печени, легких. Такие пациенты также могут быть обследованы на раннее выявление онкологических заболеваний», - заключила Шиндряева.