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58 минут назад

Чат-бот ответит москвичам на вопросы о пробках и эвакуированных машинах

Мослента

Чат-бот московского метро Александра начала в тестовом режиме отвечать на вопросы жителей столицы о работе ЦОДД, АМПП и МАДИ. Об этом в четверг, 19 мая, сообщила пресс-служба Дептранса.

Чат-бот ответит москвичам на вопросы о пробках
Фото: Павел БедняковПавел Бедняков

Теперь бот может оперативно рассказать не только о работе столичной подземки, МЦК, МЦД и наземного транспорта, но и о пробках и эвакуированных авто. Разработчики будут анализировать ответы Александры, чтобы в новой теме она начала ориентироваться так же хорошо, как и в старых.

«Она подскажет, какие сейчас пробки в городе, куда эвакуировали автомобиль, как оформлять пропуск для грузовиков и так далее. Бот знает ответы более чем на тысячу вопросов по теме "Авто"», — говорится в сообщении.

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