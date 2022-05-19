Чат-бот ответит москвичам на вопросы о пробках

Чат-бот московского метро Александра начала в тестовом режиме отвечать на вопросы жителей столицы о работе ЦОДД, АМПП и МАДИ. Об этом в четверг, 19 мая, сообщила пресс-служба Дептранса.

Теперь бот может оперативно рассказать не только о работе столичной подземки, МЦК, МЦД и наземного транспорта, но и о пробках и эвакуированных авто. Разработчики будут анализировать ответы Александры, чтобы в новой теме она начала ориентироваться так же хорошо, как и в старых.