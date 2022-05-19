Культурные площадки проведут день открытых дверей 21 мая

21 мая в библиотеках и культурных центрах Москвы состоится акция «Единый день открытых дверей». Для гостей подготовили спектакли, лекции и многое другое, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

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Все мероприятия в рамках акции в мегаполисе пройдут бесплатно, понадобится только предварительная регистрация.

«Единый день открытых дверей познакомит юных москвичей со студиями и кружками, которые работают в культурных центрах и библиотеках Москвы. Гостей ждут концерты, уроки каллиграфии, лекции по истории, философии и литературе. Познавательные мероприятия пройдут во всех районах столицы», — отметила заммэра города – глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

В городской библиотеке №200 «Истоки» проведут занятие «Волшебные буквы». На нем детей познакомят с азами каллиграфии. Регистрация на мероприятие проводится по телефону: +7-495-417-52-85.

Поэтесса Ирина Меркулова попробует научить всех желающих сочинять стихи. Она проведет урок в библиотеке №226. Зарегистрироваться на него можно по телефону: +7-499-492-37-15.