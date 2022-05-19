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1 час назад

Прогноз погоды: москвичам пообещали хорошую погоду

Елена Прошина

Погода в московском регионе начнет улучшаться с воскресенья, 22 мая. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, передает ТАСС.

«Дождики совсем скоро закончатся. В четверг местами небольшие еще будут, потом преимущественно без осадков. С воскресенья и в начале следующей недели уже без осадков вовсе. Воздух днем будет все лучше и лучше прогреваться», - рассказала Макарова.

По ее словам, в воскресенье погода будет без осадков, температура воздуха днем составит 13-18 градусов тепла. Ветер также к выходным ослабеет, а солнце «будет припекать».

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Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала о ночных заморозках на выходных. По ее словам, из-за поступления сырого и холодного арктического воздуха температура воздуха в Москве и области составит лишь 1-4 градуса, что на 5-6 градусов ниже нормы.

Новости Москвы,Общество,Погода,Видео,Елена Волосюк,Марина Макарова,
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