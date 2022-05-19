«Дождики совсем скоро закончатся. В четверг местами небольшие еще будут, потом преимущественно без осадков. С воскресенья и в начале следующей недели уже без осадков вовсе. Воздух днем будет все лучше и лучше прогреваться», - рассказала Макарова.