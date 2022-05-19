Москва передаст гражданам почти 300 нежилых помещений

До конца мая в столице жители многоквартирных домов и собственники в нежилых зданиях получат от города права на 293 нежилых помещения, их можно будет оформить в долевую собственность и использовать для хозяйственных нужд, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: сайт мэра Москвы сайт мэра Москвы

«Город откажется от права собственности на 293 нежилых помещения общей площадью 41 тыс. кв. м. К ним относятся чердаки и подвалы, технические помещения», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, эти помещения москвичи смогут использовать, например, для хранения колясок, спортивного инвентаря или обустроить там комнаты для консьержей. Чтобы зарегистрировать права собственности, надо обратиться в Росреестр.

Большая часть нежилых помещений - 70 - расположена в ЦАО. На юго-западе и востоке столицы находятся 53 и 40 помещений соответственно. Их площадь составляет от 0,8 кв. м до 9 тыс. кв. м.