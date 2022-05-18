В Москве стартовал «Большой школьный пикник»

«Ребята, в прошлом году на «Большом школьном пикнике» мы говорили о том, как важно слышать вас и давать вам развивать свои таланты. Мы работали над тем, чтобы реализовать ваши идеи. Ваши предложения воплотились сегодня в проектах таких организаций, как «Россия – страна возможностей», Российское общество «Знание», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, «Юнармия» и другие. Всегда идите вперед и воплощайте свои идеи. Ваши инициативы нам очень важны, и мы сделаем все, чтобы их реализовать и у вас появилось еще больше возможностей», – сказал министр просвещения России Сергей Кравцов, его слова на сайте Минпросвещения.