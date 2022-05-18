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47 минут назад

Москвичка раскрыла мошенническую схему нелегальных водителей

Мослента

Жительница Москвы раскрыла мошенническую схему, которую используют нелегальные водители при вызове такси из городских аэропортов. Своей историей она поделилась в группе «Типичные Химки» во «ВКонтакте».

Москвичка раскрыла мошенническую схему нелегальных водителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, ей необходимо было доехать ночью из аэропорта Шереметьево до подмосковных Химок с заездом по двум адресам.

«К нам подошел молодой человек якобы из такси и предложил подвести по той цене, которая указывалась в приложении агрегатора. Мы предложили 1400 рублей за всю поездку, таксист согласился», — рассказала она.

Уже по пути к машине водитель уточнил, что у него автомобиль комфорт-класса. Приехав по первому адресу, он сразу же потребовал оплату. Женщина объяснила, что отдаст обговоренные 1400 рублей в конце маршрута. Таксиста это не устроило, он заявил, что эта сумма слишком мала для поездки на авто комфорт-класса. После скандала мужчина высадил пассажиров на первой остановке. При этом он не выпускал их из авто до тех пор, пока они не перевели ему часть денег.

«Считаю, что это развод и таким образом люди зарабатывают неплохие деньги. Лучше вызвать и подождать легальное такси и точно знать, какая сумма у тебя заранее, чем вот так. В данном случае была не исключена вероятность, что все могло закончиться трагедией, так как человек оказался абсолютно неадекватным», — написала женщина.

Пользователи сети отметили, что Chevrolet Cruze, на котором возили пострадавшую, нельзя считать автомобилем комфорт-класса. Некоторые порекомендовали автору топика обратиться в полицию с заявлением о незаконной предпринимательской деятельности.

Ранее в Москве таксиста ударил ножом пассажир. Мужчина не хотел платить за поездку и ранил водителя в руку.

Новости Москвы,Аэропорт Шереметьево,
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