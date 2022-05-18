Москвичка раскрыла мошенническую схему нелегальных водителей

«К нам подошел молодой человек якобы из такси и предложил подвести по той цене, которая указывалась в приложении агрегатора. Мы предложили 1400 рублей за всю поездку, таксист согласился», — рассказала она.

Уже по пути к машине водитель уточнил, что у него автомобиль комфорт-класса. Приехав по первому адресу, он сразу же потребовал оплату. Женщина объяснила, что отдаст обговоренные 1400 рублей в конце маршрута. Таксиста это не устроило, он заявил, что эта сумма слишком мала для поездки на авто комфорт-класса. После скандала мужчина высадил пассажиров на первой остановке. При этом он не выпускал их из авто до тех пор, пока они не перевели ему часть денег.