На ВДНХ пройдет фестиваль детских технопарков

Фестиваль детских технопарков Москвы пройдет 21 мая в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ в преддверии Дня защиты детей и начала школьных каникул. Об этом сообщила в четверг вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

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К участию приглашают юных москвичей от семи лет, для них будут проводиться мастер-классы и открытые уроки с презентацией летних курсов от детских технопарков столицы.

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"На фестивале ребята смогут попробовать себя в разных направлениях, таких как программирование или робототехника. Их познакомят с основами работы на современном оборудовании, например 3D-принтере. После участия в мастер-классах каждый сможет записаться на летние занятия - 15 детских технопарков предлагают порядка 70 программ", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства города.

Представители детского технопарка Российского государственного социального университета (РГСУ) посвятят занятия языку программирования Python и применению его для создания сайтов и чат-ботов. На одном из своих мастер-классов детский технопарк "Менделеев центр" предложит школьникам понаблюдать за удивительными химическими реакциями и даже провести их самостоятельно. На другом гости познакомятся с основами робототехники, а также узнают, из каких элементов можно конструировать различные робототехнические устройства.

Технопарк "Альтаир" МИРЭА - Российского технологического университета проведет занятие, посвященное основным принципам и особенностям работы в программной среде "Компас 3D"."Наукоград" Московского финансово-юридического университета (МФЮА) устроит квиз, в котором дети смогут проверить свои логические способности.