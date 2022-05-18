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1 час назад

Прогноз погоды: москвичей предупредили о ночных заморозках

Елена Прошина

Ночные заморозки ожидаются в Московской области на выходных, рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Как сообщает РИА Новости, ночью воздух остынет до -2 градусов, а днем ожидается около +15.

По словам синоптика, до конца текущей недели в Центральной части России и столичном регионе в частности продолжится поступление сырого и холодного Арктического воздуха. Температурный режим будет на 5-6 градусов ниже средних многолетних значений.

«Начиная с пятницы возрастёт угроза ночных заморозков на территории столичной области. В самом городе по ночам воздух будет остывать до 1-4 градусов, а на территории области возможно понижение температуры местами до минус 1-2 градусов», — рассказала Волосюк.

Днем в Москве ожидается около 15 градусов, а по области при облачной погоде с прояснениями воздух будет прогреваться до 12-17 градусов.

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При этом ветер сохранит северное направление.

Новости Москвы,Общество,Погода,Видео,Елена Волосюк,
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