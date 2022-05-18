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1 час назад

Собянин пригласил москвичей посетить мероприятия акции "Ночь в музее" 21 мая

ТАССиещё 3

Акция "Ночь в музее" состоится в Москве 21 мая. Выставки, концерты, спектакли, лекции и творческие мастер-классы можно посетить бесплатно, сообщил в среду в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин пригласил москвичей посетить мероприятия акции "Ночь в музее"
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня Международный день музеев. В Москве больше 450 музеев и выставочных залов. Только в апреле их посетили больше 766 тыс. человек", - написал мэр.

Он добавил, что к празднику приурочена традиционная акция "Ночь в музее". В этом году она пройдет 21 мая, с 19 часов до полуночи, онлайн и офлайн.

"Все желающие могут бесплатно посетить 110 городских культурных площадок, включая библиотеки и галереи. Готовятся новые выставки, концерты, спектакли, лекции и творческие мастер-классы. Полная программа и регистрация - на сайте акции", - заключил Собянин.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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