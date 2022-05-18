Собянин пригласил москвичей посетить мероприятия акции "Ночь в музее"

Акция "Ночь в музее" состоится в Москве 21 мая. Выставки, концерты, спектакли, лекции и творческие мастер-классы можно посетить бесплатно, сообщил в среду в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин .

"Сегодня Международный день музеев. В Москве больше 450 музеев и выставочных залов. Только в апреле их посетили больше 766 тыс. человек", - написал мэр.

Он добавил, что к празднику приурочена традиционная акция "Ночь в музее". В этом году она пройдет 21 мая, с 19 часов до полуночи, онлайн и офлайн.