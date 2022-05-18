В Москве появится жилой район с пониженным аллергенным индексом

Жилой район с пониженным аллергенным индексом появится в Москве на месте бывшего Тушинского аэродрома. В перспективе в столице возведут детские сады для детей с аллергией, общественные городские пространства и поликлиники, использующие максимально безопасные для аллергиков растения, сообщили в среду в пресс-службе Москомархитектуры (МКА).

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"На северо-западе Москвы начинаются работы по благоустройству территории в 30 га на месте бывшего Тушинского аэродрома. Здесь планируют высадить растения с пониженным аллергенным индексом. <...> Этот тренд в Москве укореняется, и в ближайшие годы мы увидим открытие детских садов для детей с аллергией, общественных городских пространств и поликлиник, использующих максимально безопасные растения", - говорится в сообщении.

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Также в пресс-службе Москомархитектуры отметили, что в некоторых регионах России в этом году количество пациентов, сдавших анализы на сезонную аллергию, выросло на 80%, и постепенно застройщики начинают задумываться о решении данной проблемы еще на этапе проектирования.

"Девелопер ASTERUS в своем проекте ALIA ориентировался на трендовую концепцию озеленения, в которой используются растения с пониженным аллергенным индексом", - уточнили в ведомстве.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, которые приводятся в сообщении, проблема аллергии является общегородской, поэтому становится популярным использовать в жилых проектах гипоаллергенные растения.

"Например, благоустройство жилого района на месте бывшего Тушинского аэродрома подразумевает высадку кустарников и большемерных деревьев, которые не будут доставлять горожанам неприятности. Сделать это планируют к концу 2023 года", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе Москомархитектуры, площадь жилого района ALIA составляет 65 га, 30 из которых - под благоустройство.