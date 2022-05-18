На окраине Битцевского леса началось устройство скейт-парка

На окраине Битцевского леса на территории создаваемого рекреационного центра «Двор в лесу» началось устройство скейт-парка. Мероприятия проводятся в рамках работ по сохранению и восстановлению парка.

Фото: mos.ru mos.ru

Этот рекреационный центр войдет в состав буферной зоны, которую планируется создать вокруг Битцевского леса. Благодаря новому зеленому экологическому кольцу нагрузка на центральную часть леса снизится, при этом сохранится его уникальная экосистема. Зона для занятий спортом станет также местом встреч молодежи.

Видео дня

«Территория площадью чуть более одного гектара была занята гаражно-строительным кооперативом, который вплотную примыкал к зеленой зоне и жилой застройке в районе дома 2 по улице Айвазовского. Вместо неприглядных, портящих вид и загрязняющих территорию гаражей будет создан локальный рекреационный центр “Двор в лесу”, в котором появится инфраструктура для активных занятий спортом, а сам участок вновь станет частью парка. На текущий момент, по информации местных жителей, в районе Ясенево существует лишь один скейт-парк, который не справляется с возросшим интересом жителей к экстремальным видам спорта», — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

Сейчас ведутся подготовительные работы перед тем, как приступить к созданию важной для скейт-парка дренажной системы и основания площадки. Далее с помощью послойно утрамбованных песка и щебня смоделируют элементы скейт-парка, которые впоследствии забетонируют. Верхний слой готовых фигур отшлифуют вручную, после чего его покроют защитным гидрофобным закрепляющим составом, который отталкивает влагу.

«Конфигурация и дизайн скейт-парка были разработаны при взаимодействии с профессиональным сообществом спортсменов олимпийской дисциплины “скейтбординг”. Его общая площадь составит порядка 2400 квадратных метров. Этот спортивный объект станет новой точкой притяжения для детей, подростков и молодежи, он будет полноценным тренировочным центром и одной из достопримечательностей района Ясенево», — добавил Сергей Мельников.

Он отметил, что на этой площадке можно будет проводить соревнования по скейтбордингу мирового класса — в олимпийских дисциплинах «парк» и «стрит».

Разноуровневый каскад фигур, предназначенный для скейтбординг-стрита будет соответствовать международными требованиям, предъявляемым к созданию тренировочных площадок этого вида спорта. Многообразие перил, боксов, пирамид и бэнков будет способствовать быстрому прогрессу спортсменов любого уровня подготовки.

Помимо секции, имитирующей препятствия городской среды, здесь появится уникальная многоуровневая чаша для дисциплины «скейтбординг-парк». Фигуры в ней будут расположены под различным уклоном, иметь разную высоту и глубину, чтобы обеспечить спортсменам необходимую скорость движения для исполнения трюков в серию.

«Рекреационный центр “Двор в лесу” будет востребован и популярен среди активной молодежи, проживающей не только в близлежащем районе. Помимо скейт-парка, здесь появится площадка с пятью тренажерами для различных групп мышц. Для комфорта спортсменов и отдыхающих установят лавочки и урны. Кроме того, обустроят системы освещения, видеонаблюдения и оповещения о чрезвычайных ситуациях», — отметил заместитель руководителя Департамента.