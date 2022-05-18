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1 час назад

Проект "Московское долголетие" 24 мая проведет массовый заход по скандинавской ходьбе

ТАССиещё 1

Участники "Московского долголетия" 24 мая выйдут на массовый заход по скандинавской ходьбе, который пройдет во всех столичных округах. Об этом в среду сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Московское долголетие» проведет массовый заход по скандинавской ходьбе
Фото: ТАССТАСС

"Во Всемирный день скандинавской ходьбы 24 мая во всех округах Москвы пройдет массовый заход "Московского долголетия". Желающие смогут присоединиться к участникам проекта и пройти дистанцию протяженностью 2,5 км. Помимо соревнований, гостей ждут концерты творческих коллективов "Московского долголетия", а также мастер-классы. Перед стартом захода преподаватели проекта проведут разминку", - говорится в сообщении.

По словам замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова, чьи слова приводятся в публикации, более 13,5 тыс. участников проекта "Московское долголетие" занимаются скандинавской ходьбой. "Скандинавская ходьба почти не имеет противопоказаний, заниматься ей можно в любое время года и погоду и в любом возрасте. Врачи отмечают, что данный вид спорта способствуют укреплению всего организма и повышению иммунитета", - отметил он.

Массовый заход по скандинавской ходьбе станет первым очным общегородским мероприятием "Московского долголетия" после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что в нем примут участие более 3 тыс. москвичей старшего поколения. Старт захода будет дан в 11:00. Регистрация на мероприятие будет открыта с 10:00 на стойках "Московского долголетия", с собой необходимо иметь палки для скандинавской ходьбы.

Новости Москвы,Владимир Филиппов,
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