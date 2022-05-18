«Московское долголетие» проведет массовый заход по скандинавской ходьбе

Участники "Московского долголетия" 24 мая выйдут на массовый заход по скандинавской ходьбе, который пройдет во всех столичных округах. Об этом в среду сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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"Во Всемирный день скандинавской ходьбы 24 мая во всех округах Москвы пройдет массовый заход "Московского долголетия". Желающие смогут присоединиться к участникам проекта и пройти дистанцию протяженностью 2,5 км. Помимо соревнований, гостей ждут концерты творческих коллективов "Московского долголетия", а также мастер-классы. Перед стартом захода преподаватели проекта проведут разминку", - говорится в сообщении.

По словам замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова, чьи слова приводятся в публикации, более 13,5 тыс. участников проекта "Московское долголетие" занимаются скандинавской ходьбой. "Скандинавская ходьба почти не имеет противопоказаний, заниматься ей можно в любое время года и погоду и в любом возрасте. Врачи отмечают, что данный вид спорта способствуют укреплению всего организма и повышению иммунитета", - отметил он.