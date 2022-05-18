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1 час назад

Москвичам перечислили особенности открывшейся в столице выставки «Дом быта»

Мослентаиещё 1

Выставка «Дом быта», подготовленная сотрудниками Музея Москвы и Политехнического музея, открылась в столице. Экспозиция рассказывает о том, как наука и технологический прогресс отразились на нашей повседневной жизни, и как менялось представление о бытовом комфорте с середины прошлого века до современности, сообщает кураторская группа проекта.

Москвичам перечислили особенности открывшейся в столице выставки «Дом быта»
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Выставка "Дом быта" рассказывает об эволюции нашей городской повседневности. В обычной жизни мы редко замечаем, какие предметы и технологии нас окружают, и выставка дает возможность рассмотреть их подробнее», — сказала на открытии выставки генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова.

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Она считает, что экспозиция «Дом быта» идеально подойдет для семейного просмотра: взрослые смогут поностальгировать и вспомнить времена своего детства, а дети — понять, как был устроен быт предшествующих им поколений.

По словам генерального директора Политехнического музея Елены Проничевой, последние полтора века можно было бы представить в виде хронологии масштабных событий и памятных дат, однако организаторы «Дома быта» отдали предпочтение иному подходу.

«То, как люди готовили, как ухаживали за собой, что слушали и что смотрели дома, характеризует ушедшие эпохи даже в большей степени, чем фразы из учебников. Благодаря выставке любой посетитель сможет увидеть, как сильно технологический процесс сказался на нашем бытовом комфорте», — сказала она на открытии.

Выставка состоит из пяти тематических пространств — «Гостиная», «Кухня», «Работа и игра», «Чистота и красота», «Дом без быта». Каждое из них рассказывает о функциях бытовых устройств и их эстетике. Финальная точка экспозиции — мультимедийная инсталляция «Сбывшиеся мечты», отражающая хронологию визуальных представлений человека о доме будущего в разные десятилетия XX века, говорится в пресс-релизе к проекту.

«Мослента» выступает информационным спонсором выставки «Дом быта» в Музее Москвы на Зубовском бульваре. Экспозиция будет работать до 31 июля текущего года включительно. 21 мая с 18:00 до 22:00 ее можно будет посетить бесплатно в связи с празднованием Международного дня музеев.

Ранее россияне восхитились «небесными рыбами» в центре Москвы. Фотографиями экспонатов необычной выставки одна из посетительниц поделилась в социальных сетях.

Новости Москвы,Анна Трапкова,
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