В Москве зарегистрировали рекордное количество браков за 12 лет

В апреле в столице зарегистрировали рекордное за 12 лет количество браков. В этот месяц поженились около девяти тысяч пар, сообщила Светлана Уханева, исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС.

Фото: Mos.ru Mos.ru

«В апреле текущего года в Москве зарегистрировали брак около девяти тысяч пар. С 1926 года такое большое количество браков фиксировалось только в 2010 году, когда в Москве поженились более 9,7 тысячи молодоженов. Только 30 апреля в Москве заключили брак около 1000 пар. Также в апреле были популярны 29 апреля (в этот день поженились более 650 пар) и 22 апреля — эту дату для бракосочетания выбрали более 600 пар», — рассказала Светлана Уханева.

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С 2016 года количество зарегистрированных в апреле браков не превышало 7,5 тысячи. По сравнению с прошлым годом их число увеличилось на 65 процентов, а с 2020 годом — почти в 1,5 раза.

Более 20 процентов всех апрельских бракосочетаний были выездными. Самой популярной площадкой для проведения церемонии стал ресторан в Башне «ОКО». Там поженились более 160 пар. На втором месте — особняк Спиридонова и Серебряный бор, где брак заключили по 60 пар. Более 60 церемоний провели также в парк-отеле «Даниловский». Регистрации брака там проходят в Малахитовом зале, а в теплую погоду — на уличной площадке.

Чаще всего брак заключали во Дворце бракосочетания № 1 — в апреле его выбрали более 670 пар. В среднем ежедневно там проходило более 20 торжественных церемоний. Вторым по популярности стал обновленный Дворец бракосочетания № 4 с двумя залами для регистрации. Там поженились около 450 пар. Около 400 пар выбрали Кутузовский отдел ЗАГС и еще более 300 пар — Шипиловский отдел ЗАГС.

Самой популярной датой месяца стал канун Красной горки — 30 апреля. В этот день на 30 площадках столичного ЗАГСа поженились около 1000 пар. Кроме того, в этот день открыли новую выездную площадку на Москве-реке. 20 пар зарегистрировали брак в необычном формате — во время движения речного трамвайчика. Четыре пары поженились в стенах Московской городской Думы.

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