В Москве пройдет Voznesensky Festival

«В этом году исполняется 89 лет со дня рождения Андрея Вознесенского, одного из главных поэтов-символов Оттепели. Как и в прошлом году, Центр отмечает эту дату фестивалем в Переделкине — знаковом литературном месте, где литератор жил вместе с супругой Зоей Богуславской», — рассказали в пресс-службе.