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1 час назад

В Москве пройдет фестиваль к 89-летию со дня рождения поэта Вознесенского

Газета.Ru

21 мая в столичном Доме творчества писателей Переделкино пройдет Voznesensky Festival, приуроченный к 89-летию со дня рождения Андрея Вознесенского. Об этом сообщает пресс-служба Центра Вознесенского.

В Москве пройдет Voznesensky Festival
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В этом году исполняется 89 лет со дня рождения Андрея Вознесенского, одного из главных поэтов-символов Оттепели. Как и в прошлом году, Центр отмечает эту дату фестивалем в Переделкине — знаковом литературном месте, где литератор жил вместе с супругой Зоей Богуславской», — рассказали в пресс-службе.

В рамках мероприятия гости смогут посетить книжную ярмарку, а также увидеть три новых выставочных проекта. Также для посетителей состоится спектакль от молодежной поэтической студии.

«Мы продолжаем искать точку сборки разных форм культуры, предлагая нашим участникам найти что-то общее между сценическим и поэтическим, музыкальным и визуальным», — поделилась директор мероприятия Ольга Варцева.

Новости Москвы,Зоя Богуславская,Андрей Вознесенский,
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