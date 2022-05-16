В Москве пройдет Voznesensky Festival

21 мая в столичном Доме творчества писателей Переделкино пройдет Voznesensky Festival, приуроченный к 89-летию со дня рождения Андрея Вознесенского. Об этом сообщает пресс-служба Центра Вознесенского.
«В этом году исполняется 89 лет со дня рождения Андрея Вознесенского, одного из главных поэтов-символов Оттепели. Как и в прошлом году, Центр отмечает эту дату фестивалем в Переделкине — знаковом литературном месте, где литератор жил вместе с супругой Зоей Богуславской», — рассказали в пресс-службе.
В рамках мероприятия гости смогут посетить книжную ярмарку, а также увидеть три новых выставочных проекта. Также для посетителей состоится спектакль от молодежной поэтической студии.
«Мы продолжаем искать точку сборки разных форм культуры, предлагая нашим участникам найти что-то общее между сценическим и поэтическим, музыкальным и визуальным», — поделилась директор мероприятия Ольга Варцева.