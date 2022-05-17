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1 час назад

Старт полумарафона "Забег.РФ" в Москве состоится на Красной площади

ТАССиещё 1

Старт московского этапа полумарафона "ЗаБег.РФ" запланирован на Красной площади. Об этом во вторник журналистам сообщила руководитель оргкомитета полумарафона Ксения Шойгу.

Старт всероссийского полумарафона "Забег.РФ" состоится на Красной площади
Фото: ТАССТАСС

Полумарафон "Забег.РФ" состоится 22 мая в 85 городах РФ.

"К счастью, на нем не будет масок. Разрешение у Роспотребнадзора мы получили, это было сделано оперативно, - сказала Шойгу. - Отличаться этот забег будет массовостью - 120 тыс. или даже побольше будет участников. Уверена, в последнюю неделю будет еще активнее проходить регистрация".

"Маршрут в Москве начнется с Красной площади, бежим по набережным. Трасса невероятно красивая. Надеюсь, все получат удовольствие. Бег на исторические места - это огромное удовольствие", - добавила Шойгу.

Как отметил генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин, в текущем году телеканал покажет полумарафон "Забег.РФ" в федеральном эфире.

"Мы несколько лет освещаем полумарафон, и в предыдущие годы у нас основная трансляция шла на канале "Матч Страна". В этом году мы решили поддержать полумарафон федеральным эфиром. И это связано со многими причинами. Во-первых, отмена ковидных ограничений, у нас будет массовый полумарафон. И мы с вами видим, что происходит с российским спортом вообще во всем мире, и когда, как не сейчас, нужно поддержать наших сограждан, чтобы как можно больше людей у нас увлекались спортом, занимались бегом и здоровым образом жизни в целом. Поэтому мы готовимся к трансляции, как всегда ее покажем профессионально, красиво и максимально увлекательно", - рассказал он.

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