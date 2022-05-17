Старт всероссийского полумарафона "Забег.РФ" состоится на Красной площади

"Мы несколько лет освещаем полумарафон, и в предыдущие годы у нас основная трансляция шла на канале "Матч Страна". В этом году мы решили поддержать полумарафон федеральным эфиром. И это связано со многими причинами. Во-первых, отмена ковидных ограничений, у нас будет массовый полумарафон. И мы с вами видим, что происходит с российским спортом вообще во всем мире, и когда, как не сейчас, нужно поддержать наших сограждан, чтобы как можно больше людей у нас увлекались спортом, занимались бегом и здоровым образом жизни в целом. Поэтому мы готовимся к трансляции, как всегда ее покажем профессионально, красиво и максимально увлекательно", - рассказал он.