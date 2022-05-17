Старт всероссийского полумарафона "Забег.РФ" состоится на Красной площади

Старт московского этапа полумарафона "ЗаБег.РФ" запланирован на Красной площади. Об этом во вторник журналистам сообщила руководитель оргкомитета полумарафона Ксения Шойгу.
Полумарафон "Забег.РФ" состоится 22 мая в 85 городах РФ.
"К счастью, на нем не будет масок. Разрешение у Роспотребнадзора мы получили, это было сделано оперативно, - сказала Шойгу. - Отличаться этот забег будет массовостью - 120 тыс. или даже побольше будет участников. Уверена, в последнюю неделю будет еще активнее проходить регистрация".
"Маршрут в Москве начнется с Красной площади, бежим по набережным. Трасса невероятно красивая. Надеюсь, все получат удовольствие. Бег на исторические места - это огромное удовольствие", - добавила Шойгу.
Как отметил генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин, в текущем году телеканал покажет полумарафон "Забег.РФ" в федеральном эфире.
"Мы несколько лет освещаем полумарафон, и в предыдущие годы у нас основная трансляция шла на канале "Матч Страна". В этом году мы решили поддержать полумарафон федеральным эфиром. И это связано со многими причинами. Во-первых, отмена ковидных ограничений, у нас будет массовый полумарафон. И мы с вами видим, что происходит с российским спортом вообще во всем мире, и когда, как не сейчас, нужно поддержать наших сограждан, чтобы как можно больше людей у нас увлекались спортом, занимались бегом и здоровым образом жизни в целом. Поэтому мы готовимся к трансляции, как всегда ее покажем профессионально, красиво и максимально увлекательно", - рассказал он.