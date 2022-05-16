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1 час назад

На территории спорткомплекса "Авангард" в Москве откроют новый фонтан

Российская Газетаиещё 5

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории спорткомплекса "Авангард" на востоке столицы. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

На территории спорткомплекса "Авангард" в Москве откроют новый фонтан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В рамках проекта отремонтируем здания и проведем благоустройство территории, в результате спортивный объект обретет новую жизнь, - сказал Бирюков. - Восстановим стадион с футбольным полем, реконструируем трибуны, оборудуем площадки для занятия различными видами спорта, скейт-парк, памп-трек".

Уже идут работы по обновлению покрытия футбольного поля из искусственного газона площадью более 7 тыс. кв. метров. Поле оборудуют подогревом, что позволит использовать его круглогодично. Трибунам вернут исторический облик, а в подтрибунном пространстве разместят туалеты для посетителей, раздевалки с душевыми для спортсменов, медпункт и помещения для тренеров. При разработке проекта постарались учесть интересы жителей всех возрастов, чтобы в обновленном спортивном пространстве каждый мог найти занятие по душе. Поэтому обустроят две игровые площадки для детей разного возраста, спортивную зону с полосой препятствий и оборудованием для кроссфита и воркаута, дорожки для спортивного бега. Для старшего поколения появится фитнес-зона со специальными тренажерами, зонами отдыха, площадками для игры в петанк и настольные игры". На территории спорткомплекса установят большие качели и 55 велопарковок, появятся кафе и павильон проката. Освещать территорию будут порядка 170 современных фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светодиодными светильниками, появится архитектурно-художественная подсветка. Сориентироваться посетителям помогут около 30 навигационных стел.

Украшением обновленной территории стадиона "Авангард" станет "сухой" фонтан из 150 струй с несколькими режимами работы. На завершающем этапе территории озеленят: высадят более 500 взрослых деревьев и порядка 8 тысяч кустарников, обустроят газоны и цветники.

Новости Москвы,Петр Бирюков,ХК Авангард,
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