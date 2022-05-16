В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
39 минут назад

Движение на Звенигородском шоссе ограничат из-за ремонта

Вечерняя Москваиещё 4

Участок Звенигородского шоссе от пятого владения по улице Мневники до владения 34, строение 1 по 2-му Селикатоному проезду будет ограничено в связи со строительными работами. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение на Звенигородском шоссе ограничат
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Движение будет ограничено с 16 по 20 мая включительно, на участке будет действовать одна полоса движения.

Помимо этого, в столице вечером в понедельник, 16 мая, ожидаются затруднения движения в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК) и МКАД. Причинами затруднения движения могут стать строительные работы и мелкие ДТП на дорогах. На 85-м и 90-м километрах МКАД, на проспекте Мира около дома 198, Рижской и Лужнецкой эстакадах и Волгоградском проспекте у дома 45, будут проводиться строительные работы.

Москвичам и гостям столицы рекомендуют в вечерний час пик воспользоваться общественным транспортом. Это позволит потратить меньше времени, передает Дептранс.

Накануне стало известно, что движение автомобильного транспорта будет ограничено на участке бульвара Энтузиастов на семь месяцев из-за строительных работ. Ограничение движения будет действовать с 20 мая по 20 декабря этого года.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители