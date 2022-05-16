В Московском зоопарке подрались два сенегальских галаго. Получившим травмы животным оказали помощь сотрудники заведения. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале столичного зоосада.
«У одного повреждена щека, у второго нога. Абсолютно нормальная ситуация – ведь конфликты бывают не только у людей. Хорошо, когда зверь может вызвать ветврача», – говорится в сообщении.
Одному из драчунов регулярно промывают и обрабатывают щеку, второму меняют повязки, обрабатывают рану, а также добавляют фиксирующие конструкции, отмечается в публикации.