Теплая погода придет в Москву после 20 мая. Как сообщает ТАСС, такие сроки возвращения тепла в столицу назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Предварительные расчеты говорят о том, что в первых числах третьей декады температура начнет повышаться. Это произойдет не резко», — заявил синоптик.

Вильфанд отметил, что к середине третьей декады мая температура воздуха в Москве достигнет климатической нормы в 20 градусов тепла днем. Постепенное потепление начнется с субботы, 21 мая.

Однако до потепления москвичей ожидает апрельская погода, предупредил Вильфанд. С 16 по 19 мая в городе ожидается 11-16 градусов тепла.