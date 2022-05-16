Теплая погода придет в Москву после 20 мая. Как сообщает ТАСС, такие сроки возвращения тепла в столицу назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Предварительные расчеты говорят о том, что в первых числах третьей декады температура начнет повышаться. Это произойдет не резко», — заявил синоптик.
Вильфанд отметил, что к середине третьей декады мая температура воздуха в Москве достигнет климатической нормы в 20 градусов тепла днем. Постепенное потепление начнется с субботы, 21 мая.
Однако до потепления москвичей ожидает апрельская погода, предупредил Вильфанд. С 16 по 19 мая в городе ожидается 11-16 градусов тепла.
Напомним, что ранее синоптик Евгений Тишковец пообещал россиянам умеренно теплое лето. По его словам, в Европейской части страны прохлада задержится до конца мая, а в июне наступит настоящее лето. При этом в России не ожидается ни экстремальной жары, ни холода.