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50 минут назад

В Москве начались плановые отключения горячей воды

Алиса Селезнёва

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, плановые отключения горячей воды начались в столице с 16 мая. Об этом пишет агентство «Москва».

В Москве начались плановые отключения горячей воды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бирюков подчеркнул, что они связаны с подготовкой к новому отопительному сезону и срок отключения не превысит 10 дней.

«Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации», - рассказал Бирюков.

Заммэра напомнил, что раньше отключения длились 20 дней, однако сейчас их срок существенно сокращен.

«Совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия», - подчеркнул Петр Бирюков.

Москвичи могут узнать график отключений как на сайтах moek.ru и online.moek.ru, так и на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

Отопительный сезон в Москве был завершен только 14 мая. Власти приняли решение о его продлении из-за погодных условий. При этом глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что климатическое лето в Москве наступит 28–29 мая. Тогда среднесуточная температура постоянно будет превышать +15°C.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,Петр Бирюков,
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