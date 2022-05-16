В Москве начались плановые отключения горячей воды

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, плановые отключения горячей воды начались в столице с 16 мая. Об этом пишет агентство «Москва».

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Бирюков подчеркнул, что они связаны с подготовкой к новому отопительному сезону и срок отключения не превысит 10 дней.

«Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации», - рассказал Бирюков.

Заммэра напомнил, что раньше отключения длились 20 дней, однако сейчас их срок существенно сокращен.

«Совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия», - подчеркнул Петр Бирюков.

Москвичи могут узнать график отключений как на сайтах moek.ru и online.moek.ru, так и на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».