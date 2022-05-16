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1 час назад

В Москве начались плановые отключения горячей воды

Mos.ruиещё 11

Плановые отключения горячей воды, связанные с подготовкой к новому отопительному сезону, начались в столице 16 мая, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В Москве начались плановые отключения горячей воды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому, — отметил он. — Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации».

Все профилактические работы на системах горячего водоснабжения планируется завершить до 1 сентября. За это время гидравлические испытания будут выполнены более чем на 17 тысячах километров сетей.

«Раньше отключения длились 20 и более дней, теперь максимальный срок сокращен до 10 дней, — сказал Петр Бирюков. — Совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия».

Узнать, когда отключат горячую воду, можно на сайтах moek.ru и online.moek.ru, на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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