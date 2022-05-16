В Москве начались плановые отключения горячей воды

«Раньше отключения длились 20 и более дней, теперь максимальный срок сокращен до 10 дней, — сказал Петр Бирюков. — Совсем не отключать горячую воду нельзя, так как в любой системе для ее качественного функционирования необходимо периодически проводить плановые профилактические мероприятия».