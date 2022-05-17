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1 час назад

Российский актер назвал отличительные качества москвичей

Мослентаиещё 2

Отличительные качества москвичей назвал изданию «Москвич Mag» российский актер Иван Шахназаров. Он считает, что вдали от столицы в людях больше жизни.

Российский актер назвал отличительные качества москвичей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шахназаров назвал москвичей довольно суетливыми и замкнутыми в себе по сравнению с другими россиянами. Например, во Владивостоке актер заметил одну общую черту людей — они очень отзывчивые, стремятся друг другу помочь.

«Если вы окажетесь в беде в очень суровом месте, то вам обязательно помогут — это обусловлено климатом: выжить можно, только держась друг за друга — оно в крови», — сказал артист.

Ранее московский актер Данил Стеклов, известный по фильмам «Жги!» и «Майор Гром», перечислил отличительные черты жителей столицы. Главным отличием москвичей от жителей других городов актер считает скорость, конкретность в принятии решений и в ритме жизни.

Новости Москвы,Данил Стеклов,Иван Шахназаров,
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