В Москве начался капремонт крыш жилых домов

"Работы ведутся в рамках региональной программы капитального ремонта, в этом году приведем в порядок 1 179 кровель общей площадью 1,7 млн кв. метров. Из них 79% - плоские наплавляемые крыши, остальные - металлические скатные. Больше всего объектов отремонтируем в Южном и Северо-Восточном административных округах", - сказал Бирюков.

"Капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - добавил он.

По его словам, скатные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что под особым контролем будет проводиться ремонт крыш жилых домов, являющихся объектами культурного наследия. В этом году такие работы запланированы в 23 зданиях, в том числе "Доме с башенками" на Смоленской площади и доходном доме братьев Грибовых на улице Чаплыгина.