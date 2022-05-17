В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
1 час назад

В Москве начался капремонт крыш жилых домов

ТАССиещё 8

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта крыш многоквартирных жилых домов. Всего приведут в порядок около 1,2 тыс. крыш, сообщил ТАСС во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В Москве начался капремонт крыш жилых домов
Фото: ТАССТАСС

"Работы ведутся в рамках региональной программы капитального ремонта, в этом году приведем в порядок 1 179 кровель общей площадью 1,7 млн кв. метров. Из них 79% - плоские наплавляемые крыши, остальные - металлические скатные. Больше всего объектов отремонтируем в Южном и Северо-Восточном административных округах", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра рассказал, что в перечень работ входит полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам, обновление ограждения.

"Капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - добавил он.

По его словам, скатные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что под особым контролем будет проводиться ремонт крыш жилых домов, являющихся объектами культурного наследия. В этом году такие работы запланированы в 23 зданиях, в том числе "Доме с башенками" на Смоленской площади и доходном доме братьев Грибовых на улице Чаплыгина.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители