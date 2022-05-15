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20 минут назад

Прогноз погоды: синоптики предупредили москвичей о заморозках

Елена Прошина

На предстоящей неделе в Москву и европейскую часть России придут заморозки, значительно похолодает уже в понедельник ночью. Об этом рассказал синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Синоптики предупредили москвичей о заморозках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В понедельник ночью в Москве воздух остынет до плюс 6-8 градусов», - заявил Тишковец.

По его словам, холода ожидают не только столицу, но и большую часть Европейской России. Регион накроет обширный североатлантический циклон, куда будут поступать новые порции разрозненных дождевых облаков и свежего воздуха полярного происхождения.

В результате температурный фон будет на 5-6 градусов ниже климатической нормы.

Во вторник метеорологи ждут скоротечные дожди, в среду ночью похолодает до плюс 1-6 градусов, после полудня 11-16 градусов тепла. В конце недели ожидаются ливни и холодный северный ветер, температура опустится до отметки 10 градусов тепла.

«Забуксовавшая весна, несмотря на середину месяца, пока и не собирается порадовать жителей Центральной России настоящим и устойчивыми майским теплом», - подытожил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что метеорологи не ожидают холодное лето 2022 года.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,
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