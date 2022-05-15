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59 минут назад

Собянин заявил о снижении загруженности метро Москвы после завершения строительства БКЛ

ТАСС

Загруженность линий московского метро снизится на 25-30% после завершения строительства самой протяженной кольцевой линии в мире - Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в воскресенье написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

Собянин заявил о снижении загруженности метро Москвы
Фото: ТАССТАСС

"А еще в этом году метро ожидает историческое событие - завершение строительства самой протяженной кольцевой линии в мире - БКЛ. Горожане смогут экономить до 45 минут в день, а другие линии станут свободнее на 25-30%", - написал мэр.

Он напомнил, что московский метрополитен открылся 15 мая 1935 года. Первый участок шел от "Сокольников" до "Парка Культуры" c ответвлением на "Смоленскую" - это 11,5 км пути. Сейчас сеть столичного метро - вместе с МЦК, D1 и D2 - выросла почти до 800 км. А с учетом запуска D3 и D4 будет почти 1 000 км.

"Мы в числе мировых лидеров по надежности и интенсивности движения поездов. В часы пик самые короткие интервалы - 90 секунд. Это лучший показатель среди неавтоматизированных метрополитенов мира", - написал Собянин.

По его словам, Москва находится и в числе лидеров по темпам строительства и расширения. С 2011 года открыты 100 станций метро и МЦК. Больше 3 млн жителей получили метро рядом с домом. 89% москвичей имеют пеший доступ к станциям метро.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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