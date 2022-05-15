Собянин заявил о снижении загруженности метро Москвы

Загруженность линий московского метро снизится на 25-30% после завершения строительства самой протяженной кольцевой линии в мире - Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в воскресенье написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

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"А еще в этом году метро ожидает историческое событие - завершение строительства самой протяженной кольцевой линии в мире - БКЛ. Горожане смогут экономить до 45 минут в день, а другие линии станут свободнее на 25-30%", - написал мэр.

Он напомнил, что московский метрополитен открылся 15 мая 1935 года. Первый участок шел от "Сокольников" до "Парка Культуры" c ответвлением на "Смоленскую" - это 11,5 км пути. Сейчас сеть столичного метро - вместе с МЦК, D1 и D2 - выросла почти до 800 км. А с учетом запуска D3 и D4 будет почти 1 000 км.

"Мы в числе мировых лидеров по надежности и интенсивности движения поездов. В часы пик самые короткие интервалы - 90 секунд. Это лучший показатель среди неавтоматизированных метрополитенов мира", - написал Собянин.