Собянин поздравил с днем рождения метро сотрудников и пассажиров

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников и пассажиров Московского метрополитена с днем рождения столичной подземки. Слова поздравления мэр написал в официальном Telegram-канале.

Фото: mos.ru mos.ru

«Московский метрополитен открылся 15 мая 1935 года. Первый участок шел от «Сокольников» до «Парка Культуры» c ответвлением на «Смоленскую» - это 11,5 км пути. На сегодня сеть столичного метро - вместе с МЦК, D1 и D2 - выросла почти до 800 км. А с учетом запуска D3 и D4 будет почти 1 тыс. км», - написал мэр.

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Он отметил, что метро находится в числе мировых лидеров по надежности и интенсивности движения поездов. В часы пик самые короткие интервалы - 90 секунд. Это лучший показатель среди неавтоматизированных метрополитенов мира. Также московский метрополитен считается лидером по темпам строительства и расширения. С 2011 года открыты 100 станций метро и МЦК. Больше 3 млн жителей получили метро рядом с домом. 89% москвичей имеют пеший доступ к станциям метро.

Кроме того, первые позиции столичная подземка занимает по количеству способов оплаты проезда, в том числе Face Pay. Сервис для оплаты проезда по биометрии реализован в самом большом масштабе среди всех городов мира. Также лидерство столичного метро связано с числом сотрудников. В метро работают около 67 тыс. человек - это самый надежный и один из крупнейших работодателей Москвы.

Уточняется, что Московский метрополитен - это также пассажирские сервисы мирового уровня. На стойках «Живое общение» пассажиры могут получить информацию, единая навигация подскажет правильное направление, а маломобильным пассажирам придут на помощь инспекторы ЦОМП. Официальное приложение подземки скачали уже больше 7 млн раз. Кроме того, в этом году метро ожидает историческое событие - завершение строительства самой протяженной кольцевой линии в мире - БКЛ. Горожане смогут экономить до 45 минут в день, а другие линии станут свободнее на 25-30%. С полным пуском БКЛ у пассажиров появятся альтернативные маршруты и пересадки на все радиальные линии метро, МЦК, МЦД и железнодорожный транспорт.