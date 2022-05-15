Собянин подвел итоги фестивалей «Пасхальный дар» и «Московская весна»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за время работы фестивалей исполнились 200 желаний детей из малоимущих семей и прошли 510 занятий на пленэрах. Об этом рассказал в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: mos.ru mos.ru

«После двухлетней ковидной паузы в столицу вернулись «Московские сезоны». Фестивали «Пасхальный дар» и «Московская весна» подарили радость праздника москвичам и гостям нашего прекрасного города. Концерты и мастер-классы, благотворительные программы и занятия на пленэрах привлекли сотни тысяч людей. Впереди - прекрасные летние месяцы, для которых мы тоже подготовили обширную фестивальную программу. 27 мая стартует фестиваль «Рыбная неделя в Москве». «Московские сезоны» вновь ждут своих гостей на фестивальных площадках в центре города и жилых районах»,- написал мэр.

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Он пояснил, что за время благотворительного фестиваля «Пасхальный дар» москвичи исполнили более 200 детей из малоимущих семей, а также инвалидов и пожилых одиноких москвичей. Также в рамках фестиваля «Пасхальный дар» на Тверском бульваре действовал традиционный проект «Четвероногий друг». Здесь можно было помочь приютам, пообщаться с питомцами и взять их домой. Посетители фестиваля собрали 588 кг сухого корма в помощь приютам для животных. Ранее сообщалось, что фестиваль длился шесть дней - с 23 по 28 апреля. За время фестиваля на 41 площадке провели 280 концертов, 150 мероприятий благотворительных фондов и 870 мастер-классов.