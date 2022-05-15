Собянин подвел итоги фестивалей «Пасхальный дар» и «Московская весна»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за время работы фестивалей исполнились 200 желаний детей из малоимущих семей и прошли 510 занятий на пленэрах. Об этом рассказал в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.
«После двухлетней ковидной паузы в столицу вернулись «Московские сезоны». Фестивали «Пасхальный дар» и «Московская весна» подарили радость праздника москвичам и гостям нашего прекрасного города. Концерты и мастер-классы, благотворительные программы и занятия на пленэрах привлекли сотни тысяч людей. Впереди - прекрасные летние месяцы, для которых мы тоже подготовили обширную фестивальную программу. 27 мая стартует фестиваль «Рыбная неделя в Москве». «Московские сезоны» вновь ждут своих гостей на фестивальных площадках в центре города и жилых районах»,- написал мэр.
Он пояснил, что за время благотворительного фестиваля «Пасхальный дар» москвичи исполнили более 200 детей из малоимущих семей, а также инвалидов и пожилых одиноких москвичей. Также в рамках фестиваля «Пасхальный дар» на Тверском бульваре действовал традиционный проект «Четвероногий друг». Здесь можно было помочь приютам, пообщаться с питомцами и взять их домой. Посетители фестиваля собрали 588 кг сухого корма в помощь приютам для животных. Ранее сообщалось, что фестиваль длился шесть дней - с 23 по 28 апреля. За время фестиваля на 41 площадке провели 280 концертов, 150 мероприятий благотворительных фондов и 870 мастер-классов.
Мэр отметил, что на фестивале «Московская весна» состоялись концерты под открытым небом, в которых принимали участие и лауреаты международного конкурса «Московская весна A Capella». Кроме того, там прошли театрализованные представления, и для посетителей ждали аттракционы и детские забавы. Для юных художников было организовано свыше 510 занятий на пленэре - ребята рисовали любимую Москву. Кроме того, прошел праздничный концерт в геронтологическом центре «Коньково». Помимо этого, горожане увидели сувениры, саженцы, рассаду. Ранее сообщалось, что фестиваль проходил с 30 апреля по 10 мая. На 63 площадках для горожан провели 427 концертов, 1948 мастер-классов.