Известный режиссер объяснил исчезновение коренных москвичей

Режиссер и художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с «Мослентой» объяснил исчезновение коренных москвичей.
«Я коренной москвич. Сегодня такого понятия уже практически не существует. Впрочем, с проблемой исчезновения коренных сталкиваются все большие города», — сказал Грымов.
По мнению известного режиссера, человек, приезжающий в столицу России, должен изо всех сил стараться стать этим самым «настоящим москвичом».
«Однако многие привозят сюда свою культуру, свою манеру речи, свой темперамент и категорически не хотят ничего в себе менять. Более того: некоторые даже пытаются навязать это всем остальным жителям большого мегаполиса», — заметил он.
В итоге мысли настоящего москвича, темперамент настоящего москвича уже практически отсутствуют в сознании жителей столицы, добавил собеседник «Мосленты».
Грымов уверен: настоящего москвича можно легко определить по поведению, традициям и привычкам.
«Люди, которые приезжают сюда жить, причем с деньгами, почему-то не утруждают себя тем, чтобы нанять педагога по речи. Меня удивляет, почему люди, приехавшие в город с большой историей, не хотят проникаться этой жизнью, здешней культурой», — признался режиссер.
В итоге территориально многие люди живут в Москве, а духовно они все еще там, откуда приехали, заключил Грымов.
Ранее известный режиссер, новый художественный руководитель столичного еврейского театра «Шалом» Олег Липовецкий сравнил москвичей с библейским Моисеем.