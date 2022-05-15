Известный режиссер объяснил исчезновение коренных москвичей

«Люди, которые приезжают сюда жить, причем с деньгами, почему-то не утруждают себя тем, чтобы нанять педагога по речи. Меня удивляет, почему люди, приехавшие в город с большой историей, не хотят проникаться этой жизнью, здешней культурой», — признался режиссер.