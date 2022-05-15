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1 час назад

Известный режиссер объяснил исчезновение коренных москвичей

Мослентаиещё 1

Режиссер и художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с «Мослентой» объяснил исчезновение коренных москвичей.

Известный режиссер объяснил исчезновение коренных москвичей
Фото: UnsplashUnsplash

«Я коренной москвич. Сегодня такого понятия уже практически не существует. Впрочем, с проблемой исчезновения коренных сталкиваются все большие города», — сказал Грымов.

По мнению известного режиссера, человек, приезжающий в столицу России, должен изо всех сил стараться стать этим самым «настоящим москвичом».

«Однако многие привозят сюда свою культуру, свою манеру речи, свой темперамент и категорически не хотят ничего в себе менять. Более того: некоторые даже пытаются навязать это всем остальным жителям большого мегаполиса», — заметил он.

В итоге мысли настоящего москвича, темперамент настоящего москвича уже практически отсутствуют в сознании жителей столицы, добавил собеседник «Мосленты».

Грымов уверен: настоящего москвича можно легко определить по поведению, традициям и привычкам.

«Люди, которые приезжают сюда жить, причем с деньгами, почему-то не утруждают себя тем, чтобы нанять педагога по речи. Меня удивляет, почему люди, приехавшие в город с большой историей, не хотят проникаться этой жизнью, здешней культурой», — признался режиссер.

В итоге территориально многие люди живут в Москве, а духовно они все еще там, откуда приехали, заключил Грымов.

Ранее известный режиссер, новый художественный руководитель столичного еврейского театра «Шалом» Олег Липовецкий сравнил москвичей с библейским Моисеем.

Новости Москвы,Олег Липовецкий,Юрий Грымов,
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