Московское метро разыграет бесплатные поездки по Face Pay

Московский метрополитен разыграет бесплатные поездки по Face Pay в честь своего дня рождения. Об этом сообщает пресс-служба метро.

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"Пятнадцатого мая, в день рождения нашего любимого московского метро, мы разыграем бесплатные поездки по Face Pay", – рассказали в метрополитене.

Для участия в конкурсе потребуется найти и отсканировать через приложение "Метро Москвы" 5 QR-кодов на платформах пяти станций внутри Кольцевой линии. На схеме эти станции образуют между собой букву "М".

Есть и дополнительное техническое условие. Чтобы не столкнуться со сбоями, требуется обновить приложение "Метро Москвы", а также иметь регистрацию в личном кабинете и в системе Face Pay.

Конкурс стартует 15 мая в 8:00. 30 дней бесплатных поездок в метро по Face Pay получат первые 10 пассажиров, отсканировавших коды. Поездки станут доступны с 20 мая.