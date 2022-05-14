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2 часа назад

Московское метро разыграет бесплатные поездки по Face Pay

Москва24иещё 2

Московский метрополитен разыграет бесплатные поездки по Face Pay в честь своего дня рождения. Об этом сообщает пресс-служба метро.

Московское метро разыграет бесплатные поездки по Face Pay
Фото: ТАССТАСС

"Пятнадцатого мая, в день рождения нашего любимого московского метро, мы разыграем бесплатные поездки по Face Pay", – рассказали в метрополитене.

Для участия в конкурсе потребуется найти и отсканировать через приложение "Метро Москвы" 5 QR-кодов на платформах пяти станций внутри Кольцевой линии. На схеме эти станции образуют между собой букву "М".

Есть и дополнительное техническое условие. Чтобы не столкнуться со сбоями, требуется обновить приложение "Метро Москвы", а также иметь регистрацию в личном кабинете и в системе Face Pay.

Конкурс стартует 15 мая в 8:00. 30 дней бесплатных поездок в метро по Face Pay получат первые 10 пассажиров, отсканировавших коды. Поездки станут доступны с 20 мая.

Ранее сообщалось, что пассажирам метро в Москве предложат вручную создать новую мозаику по старым технологиям с современным сюжетом. Готовое панно разместят на одной из станций Большой Кольцевой линии.

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