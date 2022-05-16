Горожан пригласили пройти обследование в павильонах «Здоровая Москва»

Павильоны «Здоровая Москва» вновь начали свою работу в парках города. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— До конца сентября в парках будет работать 46 павильонов «Здоровая Москва». В них москвичи смогут проверить свое здоровье — бесплатно и без предварительной записи, — говорится в сообщении.

Для прохождения полной диспансеризации необходимо представить паспорт и московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Перед процедурами москвичей попросят заполнить анкету, в которой нужно указать о личном и семейном анамнезе, образе жизни и наличии вредных привычек.

Затем врачи начнут общее обследование. Посетителям измерят артериальное и внутриглазное давление, измерят рост и вес, рассчитают индекс массы тела и окружности талии, сделают ЭКГ и экспресс-тесты на уровень глюкозы и холестерина.

Отмечается, что в этом году будет сделан упор на обследования горожан, которые переболели COVID-19. Для них будет открыта расширенная диспансеризация, передает официальный сайт мэра Москвы.