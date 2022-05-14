В "Технополисе "Москва" разработали мобильную систему экспресс-диагностики заболеваний

Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" разработала компактную систему для проведения экспресс-анализов вне лабораторий. Аппарат проводит тестирование по 19 показателям, сообщил журналистам в субботу руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Фото: ТАСС ТАСС

"Ученые компании "Имбиан Лаб" из столичной особой экономической зоны "Технополис "Москва" совместно с военными специалистами разработали технологию для проведения экспресс-анализов. Аппарат состоит из компактного прибора и тест-систем, напоминающих по внешнему виду обычные полоски для определения уровня сахара в крови. Устройство может использоваться в гражданских и военных госпиталях, поликлиниках, мобильных и стационарных диагностических лабораториях", - сказал Овчинский.

Видео дня

Уточняется, что для каждого анализа предусмотрена своя тест-система. На нужный тип картриджа наносят биоматериал, который требуется изучить и который может дать информацию о состоянии здоровья пациента. Это может быть слюна, моча, кровь из пальца или из вены. Затем картридж вставляется в прибор. Анализатор считывает флуоресцентную метку теста и в зависимости от состава биоматериала сигнализирует о наличии той или иной проблемы в организме пациента.

Как отмечают разработчики, метод флуоресценции хорош тем, что позволяет не только ответить на вопросы о состоянии здоровья человека в формате да/нет (беременна/не беременна, есть антитела/нет антител), но и показать количество гормонов либо вирусов, что, в свою очередь, позволяет врачу назначить оптимальный курс лечения.

Например, при заболеваниях щитовидной железы нельзя провести анализ в формате да/нет. Система определяет количество гормонов щитовидной железы в крови. Превышение нормы говорит об одном заболевании, показатели ниже нормы - о другом.

Тест-системы, разработанные столичной компанией, отличаются высокой чувствительностью и позволяют получить такие же точные результаты, как при сложных длительных лабораторных исследованиях. При этом с помощью нового компактного аппарата можно осуществлять так называемую "прикроватную диагностику", то есть проводить анализы у больного, а не в лаборатории.

Это занимает гораздо меньше времени: врачи могут получить результаты такого исследования за 15-20 минут и экстренно оказать помощь пациенту при необходимости.

"Прибор является совместной разработкой "Имбиан Лаб" и "Военного Технополиса ЭРА". Они договорились о сотрудничестве на выставке "Армия-2021" в августе прошлого года", - добавила генеральный директор "Имбиан Лаб" Вероника Осипова.

Новый прибор

Как отмечают в ОЭЗ "Технополис "Москва", в мировой практике применяют подобные устройства, помогающие провести быструю диагностику на месте. Российская разработка соответствует международным стандартам, однако дешевле почти на 20% по сравнению со своими зарубежными аналогами.

Прибор в первой версии, которая уже создана, предназначен для медиков. Но готовится и вторая версия, она будет удобной для домашнего использования. По размеру аппарат сделают не больше, чем мобильный телефон. С его помощью, например, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут на основе показателей кардиомаркеров отслеживать свое состояние и вовремя вызвать помощь, чтобы не допустить инфаркта или инсульта.

"Имбиан Лаб" находится на площадке "Алабушево" столичной особой экономической зоны в одном из инновационных лабораторно-промышленных корпусов.