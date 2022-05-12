В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
13 минут назад

МЧС экстренно предупредило москвичей о грозе и ветре

Елена Прошина

МЧС России выпустило экстренное предупреждение для москвичей о грозе и шквалистом ветре.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с прохождением атмосферного фронта в период с 15:00 с сохранением до конца суток 12 мая в Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Шквалистое усиление ветра порывами 18 м/с», - говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали водителям при неблагоприятных погодных условиях значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров, не парковать автомобили в непосредственной близости от деревьев и шатких конструкций.

Ранее синоптики пообещали, что в Москве во второй половине дня 12 мая начнется сильный дождь с грозой. За 12 часов выпадет около 40% месячной нормы осадков.

Новости Москвы,Погода,Видео,МЧС России,Росгидромет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители