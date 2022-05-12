В Москве с 14 мая начнут выключать отопление

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил о том, что отключать отопление в Москве начнут 14 мая. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, завершение отопительного сезона займет три дня. От отопления отключат более 74 тысяч зданий, среди которых свыше 34 тысяч жилых домов.

«В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха в субботу, 14 мая, приступим к плавному переводу систем теплоснабжения города на летний режим работы», — сказал Бирюков.

В первую очередь будут отключены промышленные и административные объекты, затем — жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения. Он также добавил, что после завершения отопительного сезона в Москве в полном объеме начнутся мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.