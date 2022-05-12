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33 минуты назад

Москвичам назвали срок завершения отопительного сезона

Елена Прошина

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил о том, что отключать отопление в Москве начнут 14 мая. Об этом пишет РИА Новости.

В Москве с 14 мая начнут выключать отопление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, завершение отопительного сезона займет три дня. От отопления отключат более 74 тысяч зданий, среди которых свыше 34 тысяч жилых домов.

«В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха в субботу, 14 мая, приступим к плавному переводу систем теплоснабжения города на летний режим работы», — сказал Бирюков.

В первую очередь будут отключены промышленные и административные объекты, затем — жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения. Он также добавил, что после завершения отопительного сезона в Москве в полном объеме начнутся мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что теплая погода в Москву вернется с 11 мая. До конца недели температура будет повышаться до +20°C, а в выходные ожидается до +16-21°C. При этом из-за ветра сохранится переменчивость в погоде. По его словам, климатическое лето в Москве наступит 28–29 мая. Тогда среднесуточная температура постоянно будет превышать +15°C.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,Петр Бирюков,
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