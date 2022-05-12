В Москве с 14 мая начнут выключать отопление

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил о том, что отключать отопление в Москве начнут 14 мая. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, завершение отопительного сезона займет три дня. От отопления отключат более 74 тысяч зданий, среди которых свыше 34 тысяч жилых домов.
«В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха в субботу, 14 мая, приступим к плавному переводу систем теплоснабжения города на летний режим работы», — сказал Бирюков.
В первую очередь будут отключены промышленные и административные объекты, затем — жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения. Он также добавил, что после завершения отопительного сезона в Москве в полном объеме начнутся мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.
Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что теплая погода в Москву вернется с 11 мая. До конца недели температура будет повышаться до +20°C, а в выходные ожидается до +16-21°C. При этом из-за ветра сохранится переменчивость в погоде. По его словам, климатическое лето в Москве наступит 28–29 мая. Тогда среднесуточная температура постоянно будет превышать +15°C.