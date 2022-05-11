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19 часов назад

Прогноз погоды: Москвичей предупредили о новом похолодании

Вероника Полынина

В Москве в конце недели установится теплая погода с грозами, пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом уже в следующий понедельник в столичном регионе снова похолодает.

Москвичей предупредили о новом похолодании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Вильфанда, 12 мая в столицу придет теплый циклон с юго-запада, температура воздуха будет достигать 19 градусов, но во второй половине дня ожидается сильный дождь и гроза. 13 мая москвичей ждет порывистый ветер, а в ночь на пятницу снова пройдут ливневые дожди.

«Ветер будет усиливаться и в пятницу - до 15-20 м/с. При этом в ночь на пятницу по области также ожидается грозовая деятельность. Погода по-настоящему майская, умеренно теплая, но ветреная и с дождями», - сказал синоптик агентству «Москва».

В выходные характер погоды существенно не изменится, однако ветер стихнет, и воздух будет прогреваться до 17 градусов тепла.

При этом в понедельник дневная температура в столице понизится до плюс 11-16 градусов, а во вторник будет еще прохладнее – 10-15 градусов.

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