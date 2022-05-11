Москвичам рассказали о снижении цен на жилье в новостройках

Прогноз по ценам на жилье в новостройках Москвы дали аналитики РБК. По данным экспертов, серьезного снижения стоимости недвижимости на первичном рынке не ожидается.

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«Ценовая динамика в ближайшие месяцы останется прежней: ежемесячно мы можем ожидать корректировки средней стоимости предложения в разных сегментах в пределах 1-2 процентов как в большую, так и в меньшую сторону», — цитирует агентство управляющего партнера Dombook, председателя совета директоров Ирину Доброхотову.

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка объясняет это инфляционными процессами и сложностями в прогнозировании дальнейшей динамики цен на стройматериалы, механизм сдерживания которых пока не запущен в полную мощность.

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов добавил, что в этот кризис у людей оказалось меньше возможностей потратить несколько миллионов рублей накоплений, чем в предыдущие подобные периоды. Например, человек может отказаться от покупки автомобиля из-за серьезного подорожания. И вложить деньги в недвижимость, что поддержит спрос.