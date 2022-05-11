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3 часа назад

Москвичам рассказали о снижении цен на жилье в новостройках

Мослента

Прогноз по ценам на жилье в новостройках Москвы дали аналитики РБК. По данным экспертов, серьезного снижения стоимости недвижимости на первичном рынке не ожидается.

Москвичам рассказали о снижении цен на жилье в новостройках
Фото:  АГН «Москва» АГН «Москва»

«Ценовая динамика в ближайшие месяцы останется прежней: ежемесячно мы можем ожидать корректировки средней стоимости предложения в разных сегментах в пределах 1-2 процентов как в большую, так и в меньшую сторону», — цитирует агентство управляющего партнера Dombook, председателя совета директоров Ирину Доброхотову.

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка объясняет это инфляционными процессами и сложностями в прогнозировании дальнейшей динамики цен на стройматериалы, механизм сдерживания которых пока не запущен в полную мощность.

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов добавил, что в этот кризис у людей оказалось меньше возможностей потратить несколько миллионов рублей накоплений, чем в предыдущие подобные периоды. Например, человек может отказаться от покупки автомобиля из-за серьезного подорожания. И вложить деньги в недвижимость, что поддержит спрос.

Ранее аналитик раскрыл темпы подорожания квартир в России. По его мнению, темпы подорожания при этом останутся ниже инфляции, которая по прогнозу Центробанка (ЦБ) за 2022 год составит 18-23 процентов.

Новости Москвы,Ирина Доброхотова,Алексей Попов,Банк России,
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