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3 часа назад

Москвичам назвали срок возвращения тепла

Елена Прошина

Теплая погода в Москву вернется 11 мая. Уже вечером воздух прогреется до +20 градусов тепла. Об этом «Вечерней Москве» сказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичам назвали срок возвращения тепла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал, что уже со среды в столице прекратится адвекция холодного воздуха с севера и начнет поступать теплый воздух с запада. Вечером 11 мая температура воздуха поднимется до +18-20°C, однако ночью снова опустится до +5-8°C.

До конца недели температура также будет повышаться до +20°C. В выходные воздух прогреется до +16-21°C, но ночью температура будет не выше +8-10°C. При этом из-за ветра сохранится переменчивость в погоде.

Из-за столкновения воздушных масс всю неделю порывы ветра будут достигать 17–18 метров в секунду. Также ожидаются небольшие дожди. В среду будет сухая и очень теплая погода, однако в четверг и ночь на пятницу будет дождливо. В выходные осадков не ожидается.

По словам Вильфанда, климатическое лето наступит в Москве 28–29 мая. Тогда среднесуточная температура постоянно будет превышать +15°C.

Ранее Вильфанд дал прогноз на предстоящее лето. По его словам, грядущее лето будет не таким жарким, как предыдущее, но и не холодным. Температура ожидается около и выше нормы.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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